Buffon: “Szczesny è il mio sostituto ideale alla Juve, al di là del momento che sta passando”

Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di SkySport del ko odierno con la Cremonese e anche del momento della Juventus: “La Serie B l’ho trovata molto migliorata dal punto di vista tecnico e caratteriale. Quando ci abbiamo giocato con la Juve le altre squadre approcciavano la gara quasi rassegnate, oggi invece vedo tantissimo veleno, com’è successo oggi. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare”.

Sei più magro del solito?

“Sto bene, se no non giocherei. Se continuo è perché sto bene. Fin qui il mio contributo è servito a poco, ma il focus è quello di affrontare ogni gara come se fosse una battaglia, allo stesso modo in cui gli avversari ci affrontano. Non dobbiamo cadere nella presunzione di pensare di essere più forti e che bastino i nomi per vincere”.

La Juventus?

“Penso stiano passando un momento normale di difficoltà quando si cambia tanto, ma hanno una rosa attrezzata per poter recuperare questi punti di svantaggio. E poi hanno un allenatore che conosce a menadito il mondo Juve e che può sorprendere ancora”.

Szczesny?

“Io ho fatto la mia scelta a gennaio dell’anno scorso perché mi sentivo ancora forte e perché sentivo di poter giocare titolare, questo a prescindere da chi c’era davanti a me. Secondo me la Juve ha scelto il portiere più giusto per sostituirmi, al di là del momento che sta vivendo adesso”.