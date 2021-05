Buffon sulla vicenda Aurora Leone: “Sono senza parole di fronte a tanta idiozia”

Gianluigi Buffon, tramite il proprio account Twitter, dice la sua riguardo le frasi discriminatorie che hanno colpito la comica Aurora Leone, arrivate alla vigilia della “Partita del Cuore”: “Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia. Stasera in ogni caso sarò in campo per contribuire alla ricerca contro i tumori, al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa”.

Foto: Twitter Personale Buffon