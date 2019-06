Buffon sul futuro: “Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta…”

Non solo Sarri-Juve e Conte-Inter, nell’intervista al Corriere dello Sport Gigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: “Già cinque mesi fa il Psg mi aveva anticipato che a fine campionato mi avrebbe proposto il ruolo di secondo. Da gennaio ho avuto tutto il tempo per pensarci su e sono giunto alla conclusione che non fa per me, così ho rinunciato a tanti soldi e all’opzione per un altro anno. La loro richiesta era assolutamente legittima, comprensibile e l’offerta allettante. Ma a 41 anni ho un bisogno quasi fisico dell’emozione. Emozione che significa energia, sogno, sentirsi strumento di aggregazione; emozione è anche una scelta che non vada in conflitto col mio passato juventino. Oggi mi ritrovo come un’estate fa, ovvero in una straordinaria condizione di serenità, in uno stato di totale relax dove tutto è aperto e tutto si può chiudere tra dodici mesi come tra quindici giorni. Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta che desidero potrò decidere di regalarmi un anno tutto per me, tutto mio. Un anno di formazione… Vorrei frequentare il corso allenatori, il corso per direttore sportivo, quello pr dirigente d’azienda, mi piacerebbe perfezionare la conoscenza dell’inglese. In due parole, vorrei strutturarmi per tenere aperte tutte le opzioni”, ha chiuso Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Psg