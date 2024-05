Buffon su Fagioli: “Perché punire ancora un ragazzo che ha già pagato?”

Durante l’intervista rilasciata a Rai 2, il capodelegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha così parlato della convocazione di Niccolò Fagioli per Euro2024: “Penso che il ct sia stato molto chiaro, ha visto in Nicolò delle qualità tecniche che magari non vedeva negli altri giocatori. Potrebbe essere un’arma in più, con caratteristiche differenti. Per quanto riguarda il resto, non capisco perché penalizzare ulteriormente un ragazzo che ha fatto un percorso e ha pagato i suoi errori. Questo fatto di andare dietro al pettegolezzo e alla maldicenza è un vizio che noi italiani dovremmo cercare di toglierci”.

Foto: Instagram Juve