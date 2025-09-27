Buffon su Allegri e Conte: “Entrambi bravi nella gestione del gruppo, hanno sempre fatto le scelte giuste per la squadra”

27/09/2025 | 11:00:03

Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Conte, Allegri e sulla sfida tra Milan e Napoli:

“Quando ho capito che Conte sarebbe diventato un grande allenatore? Nel 2005-06, a tre giornate dalla fine, abbiamo vinto a Siena e Antonio era il viceallenatore della squadra toscana. A fine incontro mi sono fermato a parlare una decina di minuti con lui e, quando l’ho salutato, mi sono detto: “Questo o lo rinchiudono o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio”. È successa la seconda cosa. In quale scudetto con la Juve ha inciso di più? In tutti, perché non è scontato mantenere quel tipo di continuità. Lui ce l’ha fatta avere e non abbiamo mai perso la fame. Detto questo, il lavoro svolto il primo anno è stato qualcosa di incredibile. L’arrivo di Allegri? Ci siamo trovati di fronte a un allenatore con una personalità e una metodologia differenti. Conoscendo meno di Conte il mondo della Juventus, aveva bisogno di aiuto e sostegno da parte di tutte le componenti affinché l’inserimento fosse immediato. Ha avuto il coraggio di prendere la squadra in corsa, visto che la stagione era già iniziata — anche se da poco — e ha subito mostrato di essere molto bravo. Cosa li accomuna? La bravura nella gestione del gruppo. Hanno sempre fatto le scelte giuste in base al momento della squadra, pur utilizzando moduli, tipologie di allenamento e approcci assai diversi”.

Sulla sfida di domenica:

“Mi aspetto un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol, perché sono due squadre molto solide, al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non significa che il match non possa essere bellissimo e avvincente”.

Foto: Instagram Italia