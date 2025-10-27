Buffon: “Spalletti alla Juve? Sarebbe il profilo giusto per chi vuole avere ambizione”

27/10/2025 | 21:45:24

La Juventus deve voltare pagina dopo l’esonero di Tudor. In pole, come raccontato, c’ è Luciano Spalletti, con cui c’è stato un contatto.

Di questo ha parlato a Sky il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, ex leggenda della Juventus, che si è espresso così: “Spalletti? Se il mister dovesse andare a ricoprire l’incarico, secondo me sarebbe la persona più indicata per la Juve. È il profilo giusto per tutte le grandi squadre che vogliono continuare ad avere delle ambizioni”.

Foto: sito FIGC