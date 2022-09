Buffon: “So quanto valgo, come sportivo e uomo. Non vincere la Champions non è stato un dramma”

Gianluigi Buffon, intervenuto alla cerimonia d’apertura della quinta edizione del Festival dello Sport di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Per quel che mi riguarda ho continuato a giocare per non andare al centro commerciale, perché mi sento ancora forte e competitivo e perché ho raggiunto l’età che posso fare quello che voglio. Mi sono riappropriato della mia dimensione più intima: non per ambizione, tant’è che sono tornato a Parma in serie B”.

E ancora: “Sono stato felicissimo di aver cercato di vincere la Champions. Non averla vinta però non si è trasformato in dramma personale. Io so quanto valgo, come sportivo e uomo, al di là delle vittorie”.

Foto: Twitter Buffon