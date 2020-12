Buffon: “Siamo stati bravi e belli da vedere. A Parma ho passato dei momenti indimenticabili”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così a DAZN dopo il successo agevole di Parma:

“Dovevamo fare nostra questa partita in ogni modo e in ogni maniera, perchè adesso abbiamo un calendario positivo e va sfruttato al massimo.

Juve di Pirlo non ancora all’altezza delle big? Non sono d’accordo, le abbiamo affrontate tutte in trasferta per adesso, recuperandone una in dieci, e siamo stati recuperati al 95′ dalla Lazio in una partita che era nostra. Non sempre i risultati hanno rispecchiato le prestazioni. Abbiamo ancora qualche alto e basso, quando riusciamo a vincere e a giocare bene 8 partite su 10 possiamo dire di essere la Juve di Andrea Pirlo. Quando abbiamo gli alti, come oggi, siamo bravi e belli da vedere.

Parma? Quando vengo qui ho sempre dentro un sentimento di nostalgia, di ricordi, ho passato momenti indimenticabili a Parma e la gente di Parma sarà sempre nel mio cuore”.

