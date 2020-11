Buffon si congratula con Cristiano Ronaldo: “Ora devi raggiungere Pelé”

Il gol segnato ieri sera contro l’Andorra è stato il numero 746 in carriera per Cristiano Ronaldo, ora quarto assieme a Puskas nella classifica marcatori di tutti i tempi. Gianluigi Buffon, suo compagno alla Juventus, ha fatto i complimenti al fenomeno portoghese: “Congratulazioni per questo grande risultato, amico mio, 746 gol sono una cifra enorme! Hai raggiunto Puskas, ora devi prendere Pelé!”.

👏 Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! 😃 @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 12, 2020