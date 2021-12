Buffon: “Se avessi vinto la Champions mi sarei già ritirato. Futuro in USA o Messico? Perché no”

In una intervista rilasciata al portale messicano Tudn.com, Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano, ora in B con il Parma, ha parlato del futuro e di cosa lo porta a non abbandonare il mondo del calcio giocato.

Queste le sue parole: “Il fatto di non aver vinto la Champions è ciò che tiene vivo il mio spirito competitivo. Mi tengo in forma e rispetto la mia professione per questo. Forse se l’avessi vinta mi sarei già ritirato perché non avrei nessun obiettivo importante da raggiungere. Il ritiro dopo aver vinto la Champions? Sarebbe stupendo, ma bisogna essere obiettivi ora”.

Sul suo futuro: “MLS o Liga messicana? Sono esperienze che vorrei fare. Dopo che sarò tornato con il Parma in Serie A, vedremo cosa succederà. Non so se un domani farò il dirigente o l’allenatore, voglio sempre migliorare”.

Foto: Twitter personale