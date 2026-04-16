Buffon saluta Manninger: “Ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima”

16/04/2026 | 16:47:39

Anche Gianluigi Buffon si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger con cui ha condiviso lo spogliatoio nella Juventus tra il 2008 e il 2012. Queste le parole di Buffon in un post sul suo account Instagram:

“Caro Alex,

ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato.

Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo.

In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole.

Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.”

Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie.

Riposa in pace.

Gigi”.

Foto: Instagram Buffon