Buffon saluta i tifosi: “Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera”

Gianluigi Buffon ha lasciato un messaggio ai tifosi della Juventus dopo la sua ultima gara in bianconeri di ieri sera. Ecco il suo post su Instagram: “Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni”.

Foto: Twitter Personale Buffon