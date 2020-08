Nel giorno in cui lo spagnolo ha annunciato il ritiro dal calcio, Gigi Buffon lo ha voluto salutare in modo speciale: “Dicono che la concorrenza ci renda migliori degli altri ma non perfetti. Forse questa futile ricerca della perfezione è ciò che ci rende quello che siamo. Gracias Iker, senza di te tutto quanto avrebbe avuto meno senso”.

Foto: instagram personale Buffon