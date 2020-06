Buffon: “Ritrovare il calcio è importante per tutti. Sesta Coppa Italia? Ho già vinto tanto”

Gigi Buffon, portiere della Juve, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport a poco più di mezzora dalla partita di Coppa Italia contro il Milan: “Sono sensazioni belle di una ritrovata normalità, seppur ancora anormale. E’ vero che è un primo step importante perché alla fine il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e ha sempre scandito il tempo della nostra nazione. Quindi ritrovarlo è un qualcosa di importante per tutta l’Italia. Il record della sesta Coppa Italia? Non è questa una cosa importante. Ho già vinto tanto e sono già soddisfatto ma nel momento in cui si continua a giocare e la storia della Juve continua è normale fare incetta di tutto il possibile”, le parole di Buffon.

