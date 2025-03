Buffon su Astori: “È sempre con noi, il suo ricordo è più vivo che mai. Ci manchi amico mio”

Gianluigi Buffon, ex compagno di Nazionale di Davide Astori e oggi capo delegazione degli Azzurri, ha voluto dedicare un pensiero sul suo profilo Instagram all’ex capitano della Fiorentina, ricordandolo così: “Da sette anni Davide è sempre con noi. In ogni gesto, in ogni sguardo, il suo ricordo è più vivo che mai e indossare la maglia Azzurra con orgoglio è il nostro modo di rendergli omaggio, giorno dopo giorno. Ci manchi, amico mio”.

foto: Instagram Buffon