Buffon raggiunge Del Piero: 478 volte in Serie A con la Juve

Gianluigi Buffon si aggiudica un altro primato. Il portiere classe ’78 della Juve ha raggiunto oggi Alessandro Del Piero in vetta a una speciale classifica: quella contro l’Udinese è infatti la presenza numero 478 in Serie A con la maglia bianconera, nessuno ha fatto meglio. Alle spalle di Buffon e Del Piero figurano altre leggende del club come Giampiero Boniperti (443 presenze), Gaetano Scirea (377 presenze) e Giuseppe Furino (361 presenze).

LEGEND & LEGEND ⚪️⚫️@gianluigibuffon raggiunge oggi @delpieroale come giocatore più presente nella storia della Serie A a girone unico con la maglia della Juventus. pic.twitter.com/DSn6OheaMD — JuventusFC (@juventusfc) December 15, 2019

Foto: Twitter ufficiale Juventus