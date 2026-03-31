Buffon: “Questa è la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano”

31/03/2026 | 18:40:59

Il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon ha parlato a Radio 2, al programma di Fiorello, soffermandosi sulla gara di questa sera contro la Bosnia: “Se in attacco ci sarà Esposito o Retegui? Non ne ho idea, il mister ci voleva pensare bene fino all’ultimo. Stiamo tutti bene fisicamente ma la partita potrebbe durare 120 minuti, bisogna fare delle scelte giuste. Siamo molto positivi e fiduciosi, sentiamo il Paese alle nostre spalle, per noi è molto importante. Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme”.

Foto: sito FIGC