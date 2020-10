Gianluigi Buffon è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A. Ha riferirlo è OptaPaolo. Addirittura sette dei suoi 10 compagni di squadra titolari in questo incontro non erano nati quando lui ha fatto il suo esordio in Serie A (novembre 1995). A Crotone non è riuscito a respingere il rigore di Simy, la sua Juventus ha pareggiato 1-1.

Foto: Twitter personale