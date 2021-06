Buffon-Parma, sabato pomeriggio era più di un indizio. E Sepe resta in orbita Genoa

Staffetta in vista a. L’indizio vero per il ritorno diera quello di sabato pomeriggio quando vi abbiamo raccontato che questa settimana sarebbe stata decisiva e che l’ottimismo in crescita era ormai certezza. Poi qualcuno l’ha venduto come un indizio di sabato sera, come se fosse un libro di seconda mano: sarebbe bastato citare la fonte o evitare di ripetere, ma non è una novità ormai. Buffon ha scelto il Parma rispetto alle altre proposte per una questione di sentimento e di voglia di tornare alle origini. Chiaramentelascerà il club emiliano e troverà quasi sicuramente una sistemazione in Serie A: confermiamo quanto raccontato nei giorni scorsi, ill’ha messo in pole all’intero di una mini lista che comprende qualche altro specialista.