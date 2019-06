Buffon, parla l’agente: “Entro dieci giorni prenderemo una decisione. Con il Porto…”

Conclusa l’esperienza al Psg, Gigi Buffon sta riflettendo sul proprio futuro. Le suggestioni non mancano, soprattutto dall’estero, inclusa quella del Porto che lo vorrebbe come sostituto di Casillas. Intanto Silvano Martina, agente dello stesso Buffon, ha parlato così ai microfoni di RTP della pista lusitana: “Il Porto? Sappiamo che c’è un interesse e basta, qualcuno vicino al Porto ci ha contattati. Buffon vuole giocare un altro anno e il Porto è un club che gli piace ma ha 4 figli e trasferire tutta la famiglia è qualcosa su cui deve riflettere. Sergio Conceiçao come allenatore? Sì, hanno giocato insieme, quando gliel’ho ricordato gli ha fatto piacere. Il Porto è un grande club, fra i più importanti d’Europa, e ha una grande storia. Entro dieci giorni prenderemo una decisione”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa