Buffon parla del suo rientro in campo: “Inutile rischiare. Tornerò nel 2023”

Durante l’intervista a France Press per il portiere e capitano del Parma, Gianluigi Buffon, ha chiarito la tempistica del suo rientro in campo: “Questa situazione è molto difficile, è una sofferenza. Ma con l’età si capisce che si può aiutare la squadra anche fuori dal campo. All’inizio del 2023 ci sarò, forse anche prima, ma non è ancora detto. È importante non correre rischi, in modo da poter continuare fino alla fine della stagione”.

Foto: Twitter Buffon