Buffon, ora è record assoluto: superato Maldini per presenze in un unico club

Con la presenza odierna contro la Spal, Gianluigi Buffon raggiunge i 903 gettoni con la maglia della Juventus superando Paolo Maldini nella classifica dei calciatori con più gare disputate con una sola maglia e prendendosi il primo posto in solitaria. Record assoluto dunque per Gigi, che ha anche festeggiato questo traguardo con un tweet personale. In Serie A, il numero 77 bianconero ha invece trovato la sua 642esima presenza: ne mancano solo 6 per scartare lo stesso Maldini anche come calciatore con più presenze in Serie A. La caccia al record è alla sua seconda puntata, ma nel frattempo il campione del mondo 2006 ha messo in cascina un altro straordinario raggiungimento personale.

Immenso.

Quella di oggi è stata la presenza numero 903 per @gianluigibuffon in carriera con i club in tutte le competizioni, superato Paolo Maldini (902).#SUPERG1G1#JuveSPAL pic.twitter.com/d8eINpRjK9 — JuventusFC (@juventusfc) September 28, 2019

Foto: twitter Juventus