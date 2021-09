Buffon: “Non sento Mancini da due o tre anni. Convocazione per il Mondiale? Non voglio creare pressioni inutili”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, nel corso di un’intervista a Radio Rai si è soffermato sull’Italia: “Devo dire la verità e non per voler difendere il gruppo e il ct. Il problema dell’Italia è stata la buona sorte. Quando vieni da una grande vittoria, dove è andato tutto nel modo giusto, adesso le cose stanno andando meno bene. La Nazionale paga il briciolo di sfortuna che le è capitato. Obiettivamente con Bulgaria e Svizzera le prestazioni ci sono state, potevamo fare tre gol in entrambe le sfide. Sono stati due pareggi figli della casualità. Se le rigiochi 100 volte le vinci 90 quelle due partite. Convocazione al Mondiale? Non punto a nulla. Se Mancini dovesse chiamarmi vedremo, il ct non ha sbagliato nulla e ci siamo sentiti l’ultima volta due o tre anni fa. Non voglio creare pressioni inutili, Mancini ne ha già tante e non deve averne di più”.

Foto: Twitter Juve