Buffon: “Non penso al ritiro, continuo a giocare con piacere ed entusiasmo”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, nel corso di un’intervista a Radio Rai si è soffermato sulle sue ambizioni: “Non punto a niente. Voglio essere felice e a comandare sono la mia testa e il mio corpo. Con grande piacere ed entusiasmo continuo a giocare. In questo momento non prendo in considerazione l’idea di smettere. Poi mi accorgo di essere un giocatore molto importante per la gente, a Parma i tifosi mi affidano sogni e speranze. Per me questo è gratificante. Una delle motivazioni per il quale continuo a giocare è che l’evoluzione del calcio mi ha permesso di non annoiarmi. Adesso si comincia l’azione, si gioca con i piedi e queste cose mi stimolano a livello celebrale. Mi sto divertendo tantissimo e una delle grandi soddisfazioni è che ora gioco con il sinistro e faccio 50 metri. Cosa che fino a poco fa non facevo”

Foto: Sito Parma