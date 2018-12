Buffon: “Nessuno vorrebbe incontrare la Juventus in Champions, è la più forte”

Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Buffon, portiere del Psg, è tornato a parlare della Juventus, sua ex squadra, indicandola come favorita per la conquista della Champions: “La Juve ha dato delle indicazioni molto precise di grande forza, ma non lo scopriamo ora. Anche negli altri anni siamo stati una delle squadre più forti in assoluto come mentalità, in più è stato aggiunto anche Cristiano Ronaldo. È chiaro che la Juve è la squadra che tutti non vorrebbero mai incontrare”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa