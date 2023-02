Buffon: “Napoli? Sorpresa assoluta, meriti incredibili di Spalletti e Giuntoli”

Gianluigi Buffon, attuale portiere del Parma e storico numero uno della Juventus e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha detto la sua sulla Serie A. L’estremo difensore ha parlato del Napoli primo in classifica con un vantaggio di ben 15 punti sull’Inter seconda: “È sicuramente la più grande sorpresa del campionato: ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi. I meriti sono di tutti, incredibili quelli dell’allenatore che s’e preso la squadra sulle spalle e del DS, illuminato nella scelta di campioni a costi accessibili”.

È tornata la scuola dei portieri italiani? “Da tanto non vedevo un livello così. Caprile in B, in A ci sono Audero, Falcone, Provedel, Carnesecchi, Vicario fuori dal comune”.

Foto: Twitter Parma