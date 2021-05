Buffon: “Mi sento onorato di aver rappresentato la Juve. Più di così non potevo avere”

Gianluigi Buffon ha dato l’ultimo saluto al club bianconero con un’intervista rilasciata al canale ufficiale Juventus Tv. Ecco un’anticipazione pubblicata dal profilo Twitter della Vecchia Signora. “La Juve per me è stato come aver fatto un master di calcio. Ho avuto l’onore, la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo e questi tifosi che sono grandissimi e tantissimi. Quindi mi sento un fortunato, più di così non potevo avere”.

FOTO: Twitter Juve