Buffon: “Mai minacciato le dimissioni, Gattuso è stata una scelta condivisa”

19/06/2025 | 11:33:39

Gianluigi Buffon ha raccontato il suo rapporto con Rino Gattuso, tra ricordi da calciatore e rispetto da allenatore:

“Ho condiviso con Rino tante esperienze da calciatore e ho giocato contro le sue squadre quando era allenatore. Quando giocavo con la Juve, affrontare le sue squadre non era mai semplice: avevano identità, razionalità e tanto lavoro”. Buffon ha poi descritto il tratto distintivo di Gattuso: “Rino ha una caratteristica predominante: la generosità, la determinazione e la combattività”. Infine, un apprezzamento sulla crescita del tecnico:

“Allena da 12 anni, ha esperienze in tutta Europa e si è evoluto”. Gianluigi Buffon smentisce le voci sulle sue dimissioni: “Non ho mai minacciato le dimissioni. Rino Gattuso è stata una scelta di gruppo, insieme al presidente Gravina e a tutti i professionisti con cui ci confrontiamo”. Il capodelegazione spiega il perché della nomina:

“Esistono allenatori adatti e funzionali rispetto a certi momenti delle squadre, non solo nomi forti o blasonati. Era il momento giusto per Rino”.

Foto: Instagram Italia