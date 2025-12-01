Buffon: “L’Italia è una Nazionale molto forte con 6-7 giocatori di gran livello. Pio Esposito sembra Toni”

01/12/2025 | 11:09:43

Gigi Buffon ha parlato a Radio Anch’io sport: “Penso che individualmente siamo una Nazionale molto forte, 6-7 undicesimi della squadra sono di grande livello. In questo momento la difficoltà è trovare un equilibrio per far sì che si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%. La difficoltà in questo momento è trovare un equilibrio nella squadra affinché i singoli si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%. Pio Esposito? Mi ha impressionato e mi piace la sua testa, l’attitudine al lavoro e la determinazione nel voler migliorare. Non è facile trovare queste qualità in un ragazzo della sua età. Per caratteristiche lo paragono a Luca Toni”.

Foto: Instagram Italia