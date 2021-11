Buffon: “Le motivazioni sono tutto, ricordando quello stupidotto dopo Lecce-Parma”

Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del suo Parma contro il Como: “Io ho sempre dovuto lottare con i luoghi comuni anche di fronte alle evidenze. Quando ci sono i numeri, mi sembra di essere molto lontano dal non essere un pararigori. Però bisogna accettarlo, stare zitti e lavorare. Che poi la vita ti da modo di rifarti. Guarda dopo Lecce, quando perdevamo 4-0 a fine primo tempo e mi tocca sentire due pappagalli che chiedono perché Buffon non ha smesso. Non ho smesso perché è un tempo che è andato male, e tutte le altre partite non contano? Ma io vivo di questo, mi dà energia. Dello stupidotto che dice una cosa e mi aggrappo a quella per fargliela pagare”.

FOTO: Twitter Buffon