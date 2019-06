Buffon: “La mia è stata una grande stagione. Ora voglio anche la Champions”

Gianluigi Buffon, portiere del Psg, ha parlato al sito ufficiale del club parigino analizzando la sua prima stagione in Francia: “Sono estremamente felice perché non è mai facile vincere, e ancor di più a 41 anni. Penso di aver avuto una grande stagione. Ho fatto un errore contro il Manchester, ma nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto. All’inizio dell’anno abbiamo fatto un lavoro incredibile. Abbiamo dimostrato una buona mentalità collettiva e una buona attitudine nel lavoro. Se abbiamo inanellato 14 vittorie consecutive, è anche grazie a questo lavoro. Vincere il campionato è stato importante, perché giochiamo per raccogliere trofei. Non è banale vincere uno scudetto perché significa che sei la migliore squadra nel tuo campionato. Champions? Lavoriamo per poter vincere anche quella”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa