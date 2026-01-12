Buffon: “La mano di Spalletti si vede. La Juve è in corsa per lo scudetto”

12/01/2026 | 19:52:21

Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato ai media presenti a margine dell’evento ‘Teatro dei campioni’ a Genova. Queste le sue parole anche sulla Juventus: “Sono partiti con un piccolo gap da recuperare. E farlo contro squadre come Inter e Napoli diventa complicato, qualche pareggino può aver fatto storcere la bocca ma la mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente. La Juve è in grande crescita, se fossimo ai nastri di partenza potrebbero giocarsi lo Scudetto”.

Foto: sito Figc