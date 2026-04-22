Buffon: “La mancata qualificazione al Mondiale è una pagina dolorosa per il calcio italiano. Dobbiamo cambiare”

22/04/2026 | 17:28:45

L’ex capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha concesso un’intervista a The Guardian. Queste le sue parole:

“La mancata qualificazione al Mondiale? È una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me. Se me l’avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che è molto più facile vedere 1000 alieni intorno a me piuttosto che l’Italia non qualificarsi per tre tornei consecutivi. Ma questa è la realtà. Per superare questo ostacolo, dobbiamo capire perché si presentano delle difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se analizziamo la situazione con chiarezza, abbiamo il potenziale per creare un futuro di gran lunga migliore. Ma se neghiamo l’esistenza del problema, quel problema rimarrà sempre presente. Le ragioni del declino del calcio italiano? Direi che ce ne sono tre ben precise. La prima è la globalizzazione, che ha permesso a tutte le squadre di essere molto competitive, e il livello medio di gioco si è alzato parecchio. In secondo luogo, fino a 15 anni fa, quando vincevamo, eravamo tatticamente superiori ai nostri avversari. E in terzo luogo, abbiamo dei giocatori fantastici, ma ciò che manca è il vero talento creativo come Baggio, Del Piero o Totti che un tempo ci aiutavano a vincere”.

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