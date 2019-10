Buffon: “La linea verde dell’Italia sta dando grandi risultati. Mancini? Ottimo lavoro”

Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla Nazionale italiana: “Futuro roseo per la Nazionale? Anche verde (sorride, ndr). Viste le ultime apparizioni è anche un bel colore seppur ci rappresenti poco ma in questa occasione penso sia giustificata perché la linea verde sposata dal mister e della Federazione sta dando dei grandissimi risultati. I giovani della Nazionale? Mancini sta lavorando benissimo su dei ragazzi che hanno un grandissimo talento e in questo momento hanno anche la convinzione di poterlo mostrare. Questo è un grandissimo merito a tutti loro”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus