Buffon: “La Juventus non ha nulla da perdere. Potere masochista che si autoflagella o antipotere che vuole battere il potere?”

Gianluigi Buffon, attuale portiere del Parma e storico numero uno della Juventus e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato del recente caso Juve. Alcune parole dell’estremo difensore.

Nel 2006, proprio l’anno del Mondiale, lei visse Calciopoli. Cosa consiglia ai bianconeri di oggi?

“Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover per forza andare in Champions o rimanere accanto al Napoli. È una sfumatura che alleggerisce“.