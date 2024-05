Buffon: “Italia sottovalutata, sia come squadra che come singoli. Spesso porta bene”

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Rai2 dopo il primo giorno di raduno in vista degli Europei: “È andata molto bene, è stato molto bello rivedersi e sapere che abbiamo questa responsabilità che ci stimola tanto, ed è quella di poter arrivare a questo Europeo con la possibilità di essere protagonisti. È una Nazionale, secondo me, che ha dei valori importanti, dal punto di vista umano e tecnico. Penso che sia una Nazionale, in maniera errata, non apprezzata per quello che è il suo valore, sia come squadra che come individualità. Ogni tanto essere sottovalutati ci fa fare delle buone competizioni, la speranza è questa”.

Sul girone: “È sicuramente il girone più duro dell’Europeo, ma sarà duro anche per gli altri che ci dovranno affrontare. Questa è una certezza ed è una forza, sapere che gli altri ti temono. In un benchmark di valori, noi siamo considerati dai nostri avversari come una potenziale vincitrice”.

Infine: “Io penso che questa sia la nostra storia, al di là di come vanno le manifestazioni gli avversari sanno che, quando ci incontrano, non passeranno venti minuti sereni e che dovranno essere molto concentrati per portare a casa i tre punti. Questo in virtù di una storia importante e anche di un presente, alla fine siamo i detentori della coppa, pur avendo fallito la qualificazione al mondiale. Sanno tutti che, per batterci, dovranno sudare le proverbiali sette camicie”.

Foto: Instagram Italia