Buffon in dubbio per Juve-Milan, oggi allenamento decisivo

La Coppa Italia è la competizione di Gianluigi Buffon e difficilmente l’estremo difensore della Juventus vorrà rinunciare alla gara di domani con il Milan. Eppure, da Torino rimbalza che in questi giorni il portiere non si è allenato con continuità a causa di una lieve lombalgia e l’allenamento di oggi sarà decisivo per sciogliere le riserve. In alternativa, giocherebbe il titolare Szczesny, ma dopo esser stato uno dei migliori in campo nella Semifinale d’Andata con i rossoneri, SuperGigi vorrebbe dare il suo contributo per tentare l’accesso in Finale.

Foto: Twitter Juventus FC