Buffon: “In Brasile mi ha cercato il Flamengo ma non credo di andare”

Gigi Buffon nel corso di un’intervista a TNT Sport, ha parlato del suo futuro. “Voci sul Brasile? Guarda, mi ha chiamato il Flamengo, te lo dico, ma non penso. Me ne sto molto più vicino, o smetto”. Un futuro tutto da scrivere per Gigi che nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio alla Juve, a fine stagione.

Eu na inocência perguntando a Buffon se depois da Juve, ele não poderia jogar no Brasil e ele me responde isso aí!pic.twitter.com/thFWhNfNHz — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) May 12, 2021

FOTO: Instagram Juventus