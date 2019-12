Buffon, il secondo portiere più anziano a giocare in Champions. Al primo posto un altro italiano

La vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla Juventus di eguagliare il record di punti conquistati in un girone (16), ma è stata utile anche a Gigi Buffon per riprendere fiducia dopo l’amara prestazione offerta in campionato contro il Sassuolo. Il portiere ha salvato il risultato in più occasioni e la presenza in campo lo ha avvicinato ad un altro primato. Gigi Buffon è diventato infatti il secondo portiere più anziano a disputare una partita di Champions League. Sceso in campo a 41 anni e 317 giorni, il bianconero ha superato Shovkovskiy, lo storico numero uno della Dinamo Kiev, che scese in campo all’età di 41 anni e 223 giorni. Per il primo gradino del podio, però, manca ancora tanto. A detenere il record, infatti, è Marco Ballotta. In campo nel 2007 con la maglia della Lazio, l’estremo difensore fu protagonista del 2 a 2 conquistato dai biancocelesti contro il Real Madrid. A 43 anni e 253 giorni.

Foto: Twitter Juventus