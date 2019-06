Buffon, il saluto al Psg: “Finisce la mia avventura fuori dall’Italia, ma Parigi resterà casa mia”

Gianluigi Buffon si congeda dal Psg. Dopo una sola stagione nella capitale francese, si chiude l’esperienza dell’ex portiere della Juve alla corte del club di Al-Khelaifi. Questo il messaggio di saluto di Buffon: “Grazie per tutto, per questa opportunità di aver giocato qui a Parigi. Grazie per le emozioni condivise. Dodici mesi fa sono approdato al Paris Saint-Germain con entusiasmo, accolto da un calore incredibile dai tifosi: è stato commovente. Grazie, ancora, dal profondo del cuore. Vado consapevole di aver vissuto un’esperienza che mi ha aiutato a crescere. La mia avventura fuori dall’Italia finisce così e ringrazio Al-Khelaifi, il club, i compagni. Sono certo che insieme scriverete pagine di una grande storia. Ho deciso di prepararmi per nuove esperienze umane e nuove sfide professionali. Parigi resterà casa mia. Allez Paris, grazie e buona fortuna per tutto”, ha concluso Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Psg