Buffon, il Parma e una conferma non tanto… originale

Gianluigi Buffon al Parma. Un ritorno concreto, sempre più concreto, come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio. Al punto che abbiamo dato il Parma, per un ritorno sentimentale, in pole. Anzi, assolutamente in pole con le altre proposte (Barcellona e club turchi in testa) che sono state scartate per ora dal diretto interessato. Ulteriore conferma che per Buffon la priorità ce l’ha il Parma, al punto che nel giro di una settimana – al massimo dieci giorni – scioglierà le riserve, proposto un biennale. Con la totale fiducia da parte di Maresca e del club emiliano di strappare il sì a Super Gigi. Poi scopriamo che la notizia di Buffon viene rilanciata, ore e ore dopo, da un’altra fonte in modo non troppo… originale. Riprendendo le nostre parole, non una virgola in più e forse una virgola in meno. E vendendola come uno scoop planetario, ci fa piacere. Succede anche questo, non ci meravigliamo. Nei giorni di Allegri, Spalletti, Gattuso, Dionisi, presto D’Aversa, Pippo Inzaghi, Sarri e Donnarumma (quante ne dimentichiamo?), possiamo tranquillamente capire. E andiamo avanti.

Foto: Instagram Juventus