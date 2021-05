Buffon: “Il futuro? Sceglierò una soluzione che mi dia tante motivazioni”

Gianluigi Buffon ha parlato del suo addio alla Juventus, nel corso della Partita del Cuore.

Queste le sue parole rilasciate a Canale 5: “Il futuro? Deciderò di scegliere una strada dove trovare tante motivazioni, non ho fretta alcuna di trovare subito una soluzione. Alla Juve ho dato tutto e ho preso tutto, ho detto una cosa ponderata, ma ci sono momenti in cui bisogna fare un passo indietro piuttosto che farne uno rischioso in avanti: è stato il giusto finale. E degli anni passati porto un bel ricordo, è un contesto che, accoltomi da ragazzo, mi ha fatto diventare uomo: tanto di quello che ho fatto lo devo Juve”.

Foto: Instagram Juventus