Buffon: “Ho scelto di essere juventino. Penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera”

Gianluigi Buffon torna a parlare e lo ha fatto ai canali ufficiali della Juventus, che ha pubblicato uno spezzone di intervista che uscirà domani in versione integrale su Juventus Tv: “Ho scelto di essere Juventino. È qualcosa che mi fa piacere, molti lo diventano per eredità. Io invece lo sono diventato, è questo è il regalo più bello e più grande. Penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera, quello quello che conta è il discorso esistenzione. A livello esistenziale sono una persona che sa che deve migliorare ancora in alcune cose, ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo in questi 20 anni”.

Foto: Instagram Juventus