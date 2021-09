Buffon: “Gioco perché sto ancora bene. Futuro? Mi piacerebbe fare il ct”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di BeInSports in cui ha parlato di tanti argomenti tra cui il suo presente e futuro prossimo. Di seguito le dichiarazioni.

Sul presente

“Gioco perché mi sento molto bene, mi sento ancora un portiere forte e penso di essere ancora molto utile ai compagni. Per questo ho scelto di tornare a Parma, sapevo di portare valori ed emozioni e so che riesco a rendere al meglio. Parma era la soluzione migliore per continuare a rendere ad alto livello”.

Sul futuro

“Fare il ct è qualcosa che mi piacerebbe, più di fare l’allenatore. Anche in giro per il mondo, magari in Australia”.

