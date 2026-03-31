Buffon: “Fino a giugno resteremo, ma prenderemo tempo per fare le giuste valutazioni”

01/04/2026 | 00:27:24

Gigi Buffon ha parlato in conferenza stampa: “E’ un momento delicato, bisogna prendere tempo per fare delle valutazioni corrette. La stagione sportiva finirà a giugno, fino a quel momento penso che sia corretto e doveroso dare disponibilità alla federazione e al presidente, a tutti coloro che hanno avuto fiducia. Ci eravamo prefissi di cambiare qualcosa e apportare dei miglioramenti, l’obiettivo più grande era andare ai Mondiali. Fino a giugno ci siamo perché è giusto che sia così, poi per altre valutazioni vediamo come si ripara”.

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