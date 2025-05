Buffon: “Finali di Champions perse? Con la Juve non meritavamo di vincerle. Inter-PSG…”

15/05/2025 | 17:30:03

Gianluigi Buffon ha parlato della propria carriera dal Salone del Libro di Torino, dove oggi presenta il suo libro: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”. Le sue parole sul passato tra i pali: “Nella mia vita tutte le esperienze sono state importanti e bellissime. A Parma 3 anni, alla Juve 19, un anno a Parigi ma in quel contesto ho creato legami e rapporti, il piacere di stare insieme. Sono stato tanto nei posti perché ho instaurato dei bei rapporti per starci”. Sulla storica frase del cassonetto della spazzatura al posto del cuore: “Uno dei punti più alti della mia carriera (ride ndr). Ora che è passato qualche anno mi vergogno di quello che ho detto. Avevo una certa età, rappresentavo qualcuno, ero il capitano. Le mie fortune o sfortune dipendevano solo da me. Però devo anche dire che se tornassi indietro ridirei tutto”. Sulle finali di Champions: “Chi se lo meriterà tra Psg e Inter lo prenderà. Ho perso tre finali, in nessuna delletre abbiamo meritato di vincere. Con il Real Madrid abbiamo meritato di perdere, con il Barcellona abbiamo reagito un momento”.

Foto: Instagram Italia