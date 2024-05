Buffon: “Europeo? Saremo protagonisti. Spalletti ci ha portato un senso d’appartenenza spiccato”

A margine del Globe Soccer Europei, Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato dell’imminente Europeo: “Saremo protagonisti perché la nostra storia ce lo suggerisce, per non dire che ce lo impone. Spalletti ci ha portato un senso d’appartenenza spiccato, un modo di lavorare serio, con le difficoltà che vanno affrontate per poi uscirne migliori. Sta provando a spaccar il capello e anche l’atomo per dare qualcosa a questa squadra”.

Foto: Instagram Italia