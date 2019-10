Buffon: “Entro due mesi si vedrà la vera Juve di Sarri. Futuro? Mi sento ancora importante”

Gigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka affrontando diversi temi. Queste le sue parole: “Nella Juve Chiellini ha praticamente lo stesso peso di Cristiano Ronaldo: il suo infortunio ha un’incidenza importante. Si comincia a intravedere qualcosa di diverso, una ragnatela di scambi molto fitta e una grande ricerca della verticalità che ci differenzia dal passato, sia di Allegri che di Conte. Credo che nel giro di altri due mesi si vedrà la vera Juve di Sarri. Futuro? In questo momento sono in una condizione psico-fisica che mi fa sentire ancora un giocatore importante. Non ho ancora preso in esame il mio futuro ma ho anche la serenità d’animo di psicanalizzarmi e di potermi valutare. Quando mi accorgerò di non poter giocare come voglio io, andrò dalla società e gli dirò che è finita”, ha detto Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Juventus