Buffon: “Sono emozionato. Voglio togliermi delle soddisfazioni. Su Sarri…”

Dopo l’annuncio ufficiale del proprio ritorno alla Juventus, Gigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della sua nuova avventura in bianconero al Flagship Store a Milano. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Le sensazioni sono quelle di un uomo felice, che è emozionato nonostante i quasi 42 anni. Cercavo delle emozioni nuove e forti e le ho ritrovate andando a ritroso. Conosco bene la Juve, essere qui per me è una bella soddisfazione. Sarri? Ci siamo visti e mi ha fatto un’ottima impressione, la stessa che ho avuto il giorno della conferenza stampa di presentazione. Per quanto riguarda la prossima stagione, mi aspetto di togliermi delle soddisfazioni e di poter condividerle con delle persone che conosco bene. La fascia di capitano? Non la indosserò io. Voglio ringraziare Szczesny e Chiellini che mi hanno offerto l’1 e la fascia. Sono contento che alla fine il portiere titolare abbia la maglia numero 1 e che Giorgio sia il capitano. Prenderò il 77, è un numero che fa parte della mia storia. L’ho avuto a Parma, quando feci una stagione strepitosa”.

Foto: twitter ufficiale Juventus