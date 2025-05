Buffon: “Donnarumma merita di vincere la Champions, con l’Inter se la gioca alla pari”

31/05/2025 | 10:26:39

Intervistato da AS, Gigi Buffon ha parlato della finale di Champions League e non solo: “Spero che Donnarumma possa vincere la Champions. Gigio merita di realizzare questo sogno, e così anche i tifosi del PSG, ma attenzione: l’Inter ha almeno il 50% di possibilità di portare a casa la Coppa. E hanno un altro portiere, Sommer, che ha disputato una stagione eccezionale.Yamal? È semplicemente uno di quei talenti che non vedevo da molti anni.

Foto: Instagram Italia